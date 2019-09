Verbazing over ondergelopen bollenvelden: "Mooi, maar waarom is dit?"

SINT MAARTENSVLOTBRUG - Wordt het een ijsbaan? Is het waterberging? Steeds meer velden in het Noord-Hollandse bollengebied staan onder water. Dat roept nogal wat vraagtekens op bij toeristen en voorbijgangers. "Ik vind het heel mooi, maar waarom is het?"

Ige en Nynke Kessenich uit Barneveld kijken hun ogen uit. "We zijn een rondje Callantsoog aan het fietsen en ik dacht aan spaarbekkens. Ik zei al: We moeten het maar eens googlen wat het nou precies is hier in Noord-Holland."

Googlen hoeft niet, want bloembollenteler Nico Blokker uit Sint Maartensvlotbrug heeft het antwoord. "We hoeven ons geen zorgen te maken. Het heeft niets met de stijging van de zeespiegel te maken. We zetten het land onder water om schimmels en bacteriën te doden. Ook de bollen die we vergeten zijn met het rooien verstikken."

Beter voor milieu

Het inunderen, het onder water zetten van het land, is een belangrijk middel om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. "Vroeger gebruikten we bestrijdingsmiddelen om schimmels en ziektes als stengelaaltjes tegen te gaan. Nu zetten we eens in de vijf jaar een stuk land onder water. Dat is beter voor het milieu."

Ige en Nynke Kessenich genieten van de wijdsheid en ruimte die de ondergelopen bollenvelden bieden. "Het is de eerste keer dat we hier zijn. Eerst door het duinlandschap gefietst en nu dit. We zien ook veel vogels op zoek gaan voedsel. We vinden het prachtig en we zijn weer wat wijzer."