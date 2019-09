Sportieve vader en zoon fixen gratis buitensportpark voor de hele buurt

PURMEREND - Soms kunnen dingen heel snel gaan. Je bedenkt een plan, vraagt of er in de buurt steun voor is en legt het voor aan de gemeente. En die is meteen enthousiast en voert het uit. Dat is in het kort hoe het gegaan is bij het Calisthenics Park, een nieuw buitensportpark in de Purmerendse wijk Weidevenne.

De 18-jarige Moos Holtzer en zijn vader zijn zeer sportief. Tijdens hun hardlooprondjes misten ze een plek dicht bij huis waar ze lekker konden rekken en strekken.

Lees ook: Deze Noord-Hollanders wachtten niet op Prinsjesdag en losten problemen zélf op

Totdat hun oog viel op calisthenics, een buitensport en een soort combinatie van fitness en turnen. De sport is uit Amerika komen overwaaien en wordt steeds populairder in ons land. En zo kwamen vader en zoon op het plan voor een gratis buitensportplek.

'Voor iedereen toegankelijk'

"Bij calisthenics maak je gebruik van je eigen lichaamsgewicht", vertelt zoon Moos, terwijl hij demonstreert op de verschillende toestellen en rekstokken hoe je dat doet. En dat is niet eenvoudig. "Mijn vader en ik wilden eigenlijk ook een plek voor mensen die het al heel goed kunnen. Maar de gemeente stelde als eis dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn."

Tekst gaat door onder de video



Met wat er nu staat, kan iedereen dus uit de voeten. Moos is er blij en staat nog steeds versteld hoe makkelijk het is gegaan. "Je hebt een idee, start een Facebookpagina en haalt handtekeningen op. Vervolgens ga je naar de gemeente en een jaar later staat het er."

Het Calisthenics Park in Weidevenne wordt in oktober officieel geopend, maar kan nu al worden gebruikt.