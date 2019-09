Gesteggel over verviervoudiging zwembadhuur: "Voel me erdoor overvallen"

JULIANADORP - Grote zorgen bij de zwemscholen die gebruikmaken van het zwembad in woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp. Het bestuur van 's-Heerenloo heeft besloten om de huurprijs van het zwembad te verviervoudigen, een beslissing die de zwemscholen rauw op het dak valt. Zwemleraar Fokke Terpstra heeft namens alle gebruikers van zwembad de Lier officieel bezwaar aangetekend.

De zwemscholen hoorden eind vorig jaar dat er iets aan zat te komen, maar er werd toen nog niets over een huurverhoging gezegd. Voor de zomervakantie werd medegedeeld dat de zwemscholen vanaf 1 januari vier keer zoveel huur moeten gaan betalen: van 40 naar 160 euro per uur. Terpstra: "Ik voel me erdoor overvallen."

Niet alleen hij is gedupeerde van de verhoging, ook de zwemschool van Betty van Vossen en zwemvereniging OKK kunnen hierdoor geen les meer geven in Julianadorp. Terpstra heeft deze week een officiële bezwaarbrief gestuurd naar 's-Heerenloo. "Voor zover ik weet moet je een gewichtige reden hebben voor het verhogen van tarieven en het opzeggen van contracten. Volgens mij heeft de zorgorganisatie die niet. Maar ik wacht de reactie af."

Vervangende lesruimte

Van Vossen doet dat niet: zij heeft al vervangende lesruimte gevonden bij drie andere zwembaden in de buurt. De docente geeft haar tientallen leerlingen vanaf oktober les in Aquacentrum Den Helder, vanaf november in Den Krieck in Breezand en vanaf december in het zwembad van vakantiepark Ooghduyne in Julianadorp. "Ik heb er wakker van gelegen, want ik wist eerst niet of ik een doorstart kon maken. Gelukkig is dat toch gelukt."

Zorgorganisatie 's-Heerenloo geeft aan dat ondernemers eerder voor 'een vriendenprijsje' terecht konden in het zwembad. De huurverhoging is nu noodzakelijk vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. "De verhuur aan derden hebben we in het verleden opgepakt als een goed gebaar naar de omgeving", zegt Carla Smit van 's-Heerenloo. "Nu de regels op hygiëne en wettelijke aansprakelijkheid zijn aangescherpt, zijn ze - tegelijkertijd met de tekorten in onze exploitatie - meegenomen in de tarieven voor al onze zwembaden. Wij sluiten ons aan bij dit landelijke beleid."

Geen sprake van sluiting

Er gaan geruchten dat het zwembad in Julianadorp op termijn helemaal moet sluiten, maar daar is volgens Carla Smit van de zorgorganisatie nog geen sprake van. "Op dit moment is de planning dat het zwembad open blijft."

Ondertussen blijft zwemleraar Fokke Terpstra lesgeven in De Lier: "Ik wil in principe niet weg en ga daarom gewoon door. Wat mij betreft ook na 1 januari. Maar ik hoop natuurlijk dat we er onderling met elkaar uitkomen."