Eigenaar van Amsterdamse woning ziet inbraak live op telefoon

AMSTERDAM - De politie heeft beelden vrijgegeven van een woninginbraak in de flat Kleiburg in Amsterdam op zondag 4 augustus. De bewoner was niet thuis, maar hij kon de inbraak live volgen via een app op zijn telefoon.

In de ochtend dringt een jonge man via een raam de woning binnen. Op dat moment is er niemand thuis, maar de inbreker wordt haarscherp vastgelegd door een beveiligingscamera in het huis.

Vlucht op een vouwfiets

Op dat moment krijgt de afwezige bewoner een melding op zijn telefoon en ziet de inbreker te werk gaan. De inbreker doorzoekt het huis en na een aantal minuten vertrekt hij weer via het raam. Het enige dat hij steelt is een fotocamera. Eenmaal buiten gaat de inbreker er vandoor op een vouwfiets.

In het AT5-programma Bureau 020 wordt de verdachte onherkenbaar in beeld gebracht. De politie vermoedt dat het om een minderjarig iemand gaat en geeft hem op deze manier de kans zich te melden.

Onherkenbaar in beeld

De verdachte heeft een donkere huidskleur, een normaal postuur en draagt die dag een zwarte joggingbroek en een grijskleurige hoody. Op zijn hoofd draagt hij een donkerkleurige baseballpet en aan zijn voeten heeft hij donkere slippers met meerdere witte strepen.

Als de inbreker zich aangeeft bij de politie zal hij niet herkenbaar in beeld komen. Doet hij dat niet dan zal hij in de video herkenbaar gemaakt worden.