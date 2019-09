Rob rent met nabestaanden voor asbestkanker tijdens Dam tot Damloop: "Het is een rotziekte"

AMSTERDAM - Zoveel mogelijk geld inzamelen voor het onderzoek naar de behandeling van asbestkanker. Dat is waarom Rob van Well (52) uit Roermond zondag met de Dam tot Damloop meedoet. De vader van Rob overleed in 2007 op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van de asbestziekte mesothelioom.

"Wanneer je de diagnose van asbestkanker krijgt heb je meestal nog maar een jaar te leven. Dat is het erge ervan. Het is een rotziekte", vertelt Rob aan NH Nieuws. Robs vader is hoogstwaarschijnlijk op zijn werk in aanraking met asbest gekomen. Hij was altijd een sportieve man. "Mijn vader had nog een grote bos zwart haar vlak voor zijn dood. Als je de man had gezien, dan had je niet gezien dat hij ziek was."

Lees ook: Vader omgekomen hardloper blij met koelbaden Dam tot Damloop: "Maar het had eerder gekund"

Samen met ongeveer twintig andere nabestaanden van asbestslachtoffers gaat Van Well proberen via de loop aandacht en geld in te zamelen voor de ziekte. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de populaire loop van Amsterdam naar Zaandam, dat er een eigen goede doelenteam is tegen asbestkanker.

Onderzoek

Onderzoek naar levensverlengende maatregelen is in een vergevorderd stadium. Maar Rob blijft hier nog een beetje sceptisch over: "Dat zeiden ze ook al toen mijn vader overleed in 2007." Toch kan het geld volgens hem het laatste zetje zijn om de ziekte minder onverbiddelijk te maken en de vreselijke gevolgen te verzachten.

Asbestkanker

Het mesothelioom, ook wel borstvlieskanker of asbestkanker, is een kwaadaardige vorm van kanker in de borstkas en longen en/of luchtwegen. Mesothelioom heeft vaak de naam asbestkanker, omdat er in 85 procent van de gevallen blootstelling was aan asbestvezels. De overlevingskans bij asbestkanker is zeer klein, ondanks chemotherapie. Mensen met de diagnose sterven vaak binnen enkele maanden aan verstikkingsdood, doordat hun longen steeds verder worden aangetast.

Al het gedoneerde geld gaat naar de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Zij helpen slachtoffers juridisch en mede-financieren het onderzoek naar asbestziekten. Voor Hans van Well komt het onderzoek te laat, maar volgens Rob zorgen de donaties ervoor "dat het nieuwe slachtoffers beter vergaat dan zijn vader".

Volg alles rond de Dam tot Damloop

46.000 hardlopers gaan zondag 22 september weer van start voor de 35ste editie van de Dam tot Damloop. NH Nieuws doet in aanloop naar het evenement uitgebreid verslag met verhalen en video's. Volg alle verhalen via nhnieuws.nl/damloop