Topoverleg over Amsterdamse afvalcrisis: aandeelhouders HVC houden kaken op elkaar

ALKMAAR - Aandeelhouders van de Alkmaarse afvalverwerker HVC spreken vandaag over een mogelijke samenwerking met de noodlijdende Amsterdamse afvalverwerker AEB. Na afloop van de bijeenkomst in Alkmaar, wilden de aanwezigen NH Nieuws vanmiddag niet te woord staan. De 44 gemeenten en 6 waterschappen moeten uiteindelijk een beslissing gaan nemen over de samenwerking. Dit is wat we tot nu toe weten:

Wat is het probleem met AEB?

De Amsterdamse afvalverwerker staat op omvallen. AEB heeft een grote schuld van 114 miljoen euro. De gemeente Amsterdam reserveert 65 miljoen euro om een toekomst voor AEB te financieren. De problemen begonnen toen het bedrijf de helft van de vuilverbrandingsovens moest stilleggen. Om het afval toch kwijt te kunnen, wordt nu Amsterdams afval onder andere naar de vuilstort bij Nauerna gebracht.

Lees ook: Meer afval noodgedwongen naar vuilstort

Waarom kijkt nu iedereen naar HVC?

Tijdens de zoektocht van de gemeente Amsterdam naar een oplossing voor de noodlijdende afvalverwerker AEB, is HVC benaderd. HVC heeft positief gereageerd op deze toenadering waarna het bestuur van HVC voorgesteld heeft om Amsterdam te laten toetreden tot de aandeelhouders. Hoewel het bestuur van de Alkmaarse afvalverwerker dus positief tegenover de samenwerking staat, moeten uiteindelijk de 50 aandeelhouders instemmen.

Lees ook: AEB-directie waarschuwt voor faillissement bij uitblijven van privatisering

Wat betekent een samenwerking voor de Noord-Hollandse gemeenten?

HVC heeft op dit moment 50 aandeelhouders. Deze dragen samen de verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Wat het voor deze aandeelhouders betekent als ook de gemeente Amsterdam toetreedt, is nog lastig te zeggen. Dit hangt af van de afspraken die HVC en de gemeente Amsterdam maken. Raadsleden reageerden eerder bezorgd, zij zitten niet te wachten op een grote schuld die AEB met zich mee zou nemen.

Lees ook: Gemeenten geven vervuilde compost gratis weg aan inwoners

En nu?

Nu de gemeenten en waterschappen zijn geïnformeerd, kunnen zij een standpunt gaan bepalen. Dit moet vervolgens worden besproken in de verschillende gemeenteraden. Los daarvan gaat HVC onderzoeken doen naar AEB, onder andere naar de financiën van het bedrijf.

Vanmiddag komt HVC zelf met een reactie naar aanleiding van de bijeenkomst met de aandeelhouders.