Remy en zijn vrienden: Simba mag naar voor het eerst naar buiten

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe leeuw Simba voor de eerste keer zijn buitenverblijf mag verkennen.

Simba zit nu een week in zijn verblijf bij Stichting Leeuw. Het gaat zo goed dat zijn verzorgers denken dat het moment is gekomen om hem nu ook zijn buitenverblijf te laten verkennen. Dat verblijf deelt hij met leeuw Remy.

"We hebben niet genoeg verblijven om ze ieder een buitenverblijf te geven", zegt dierverzorgster Saskia Verbruggen. "Straks gaan er weer leeuwen naar Zuid-Afrika en dan kunnen we ze ieder een eigen verblijf geven, maar tot die tijd zullen ze moeten delen."

Voor Simba zal het een bijzondere ervaring zijn. Hij heeft in Irak natuurlijk lang in een kleine kooi gezeten en daarna verbleef hij een maand in de quarantaine bij Stichting Leeuw. Verbruggen: "Hopelijk schrikt hij niet van zoveel ruimte en van gras, en dat soort dingen. Want dat heeft ie nog nooit meegemaakt."

Wisselen

Om beide leeuwen te wisselen, moet Simba eerst in beweging komen. En dat is nog een hele klus. Hij lijkt er weinig zin in te hebben. Verzorger Patrick probeert het eens met een lekker stukje vlees, maar zo makkelijk laat Simba zich niet verleiden. Een bal, misschien werkt dat? Echt niet. En dan uit het niets staat Simba op en loopt hij naar het andere verblijf. Was het toch de bal die hem van gedachten deed veranderen?

Topactie

Remy is in ieder geval een stuk meegaander. Zodra het luik opengaat en hij wordt geroepen, loopt hij naar binnen. Nu is Simba weer aan zet. Deze keer bedenkt hij zich geen moment en loopt hij meteen naar buiten.

Saskia: "Dat had ik niet verwacht. Hij is erg nieuwsgierig. Hij is aan het onderzoeken. Er was eigenlijk bijna geen angst. Dit was echt een topactie."

Maar dan schrikt Simba toch. Aan de kant van het verblijf dat grenst aan dat van de leeuwen Ayla en Aslan, zit stroomdraad. Weliswaar met een laag voltage, maar toch. Simba krijgt een licht schokje, maar zelfs dat vindt ie niet leuk. Hij houdt zich eerste sessie buiten maar meteen voor gezien.

