Weesper centrumbewoners voorlopig nog niet van zwaar vrachtverkeer af

WEESP - Bewoners van het centrum van Weesp lijken er voorlopig mee te moeten leren leven dat zware vrachtwagens overlast veroorzaken. Het is onduidelijk of en hoe er maatregelen tegen genomen kunnen worden, is het antwoord op vragen van de bewoners.

De Weespers hebben meerdere klachten over het toenemende vrachtverkeer door het centrum. De vrachtwagens komen bevoorraden en staan vaak met draaiende motor op straat. Daar komt nog eens bij dat ze regelmatig niet door de krappe straatjes kunnen en met kunst en vliegwerk achteruit terug moeten rijden. De bewoners klagen verder over trillingen. Die veroorzaken scheuren in muren van historische gebouwen. Ook worden met regelmaat stoepen kapot gereden.

Niets veranderd

De vrachtwagens zorgen al vele jaren voor overlast. Een jaar geleden deed de gemeente nog onderzoek naar vrachtverkeer door het centrum en kwam het zelf ook met de wens om zware vrachtwagens te weren, maar tot nu toe is er niets veranderd.

Dat er tot nu toe nog niets is gebeurd, komt volgens verantwoordelijk wethouder Léon de Lange (D66) omdat er 'absoluut een gebrek aan ambtelijke capaciteit' is.

Maatregelen onduidelijk

Op de vraag wanneer er wel maatregelen verwacht kunnen worden, blijft de wethouder ook onduidelijk. De wethouder antwoordt onder meer dat 'belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden' en dat het 'streven is om overlast van vrachtverkeer te minimaliseren'.