Jaar na stint-drama: nog steeds "enorme impact" op kinderdagverblijf Schagen

SCHAGEN - Het is vandaag precies een jaar geleden dat bij een ongeluk met een stint in Oss vier kinderen om het leven kwamen. Ook bij Noord-Hollandse kinderdagverblijven maakte het drama een enorme impact. Mascha de Wit, directeur van Stichting Kinderopvang Regio Schagen vertelt erover tegen NH Nieuws.

Ze kan zich het ongeluk nog herinneren als de dag van gisteren, vertelt ze. "Ik zat achter mijn bureau toen iemand zei dat er een ongeluk met een stint was gebeurd. Eerst was er verwarring: was het met onze stint gebeurd? We reden op dat moment zelf met negen stints rond."

Al snel bleek het om een ongeluk in Oss te gaan. "In eerste instantie dacht ik nog dat het niet ernstig was, maar toen werd duidelijk dat er kinderen bij betrokken waren. Het had die dag een enorme impact bij ons, maar ook zeker in het jaar daarna."

Lees ook: Kinderdagverblijven geloven in comeback Stint: "Auto's weer in de verkoop"

Veel vragen

Het ongeluk riep direct veel vragen op bij de Wit. "Ik dacht als eerste: wat is er gebeurd? Waar is het fout gegaan? Dat het mogelijk aan de stint kon liggen, dacht ik niet gelijk over na." Dat besef kwam pas toen media dat begonnen te melden.

De directeur besloot ondanks de berichtgeving te blijven rijden met de elektrische bolderwagens en staat nog steeds volledig achter die keuze. "Het was een snelle beslissing, maar ik heb er nog steeds een goed gevoel over. We wilden niet uit paniek handelen, er moest nog onderzoek worden gedaan."

Lees ook: 'Stint is niet veilig en mag pas na aanpassingen de weg weer op'

Wel besloot het kinderdagverblijf een aantal aanpassingen door te voeren. "We hebben alle negen stints opnieuw laten controleren. Medewerkers moesten vanaf toen regelmatig controles uitvoeren op de remmen. Maar al snel was dat van de baan en mocht de stint helemaal de weg niet meer op."

Extra kosten

Dat was behoorlijk omschakelen voor het kinderdagverblijf. "We hebben toen gelijk een aantal fietsen en auto's aangeschaft, maar daar passen niet zoveel kinderen in. Voor kleine afstanden vervoerden we de kinderen lopend." Ook huurde de kinderopvang extra medewerkers in.

Een flinke kostenpost, maar de prijzen werden niet doorberekend aan de ouders. "We wisten niet hoe lang het zou duren. De termijn werd steeds opgeschoven. Ook nu hebben we eigenlijk geen idee wanneer de stint weer de weg op mag. Is het dan wel fair om de kosten door te berekenen aan de ouders?"

Lees ook: Stints verboden op de openbare weg

Altijd een risico

De Wit hoopt dat de stint binnenkort weer de weg op mag, maar alleen als het voertuig veilig is. "Los van het ongeval vinden wij het de meest veilige wijze van vervoeren." Het vervoeren van kinderen is volgens haar áltijd een risico. "Ook bij autorijden kan er een ongeluk gebeuren en tijdens een wandeling kunnen kinderen hun eigen keuzes maken."

Volgens de directeur hebben de elektrische bolderwagens ook veel voordelen. "Ik heb er altijd veel vertrouwen in gehad. Mensen zien 'm goed, andere weggebruikers houden er rekening mee en er passen veel kinderen tegelijk in. Dat mensen straks misschien een rijvaardigheidstraining moeten doen voordat ze ermee de weg op mogen, vind ik goed", aldus de Wit.