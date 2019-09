Bedelaars betrapt op Hilversumse markt: worden mogelijk land uit gezet

HILVERSUM - Twee bedelaars op de Hilversumse markt zijn woensdag op heterdaad betrapt door de politie. Omdat de vrouwen van buitenlandse afkomst hardleers blijken en al veel vaker zijn gepakt, wordt hun zaak overgedragen aan de vreemdelingenpolitie om te kijken of ze het land uit kunnen worden gezet.

De agenten kwamen de bedelaars op het spoor nadat ze door passanten werden aangesproken over de vrouwen. De bedelaars deelden op de Kerkstraat briefjes uit met een zielig verhaal erop in de hoop dat mensen ze geld zouden geven.

Toen de politie de vrouwen betrapte, bleek dat ze al veel vaker zijn aangesproken over hun bedelwerk en daarom ook meerdere malen in de politiesystemen voorkomen vanwege bedelen en andere strafbare feiten. De politie heeft ook nu weer proces-verbaal opgemaakt. Welke gevolgen het bedelen verder voor de vrouwen heeft, is afwachten.

Voorgedrukte briefjes

De politie ziet vaker dat wordt gebedeld met zielige briefjes, zoals de vrouwen dat deden. Vaak gebeurt dat in georganiseerd verband, de politie ziet dezelfde voorgedrukte briefjes veel vaker terug bij bedelaars in winkelcentra of in het openbaar vervoer. "Het vermoeden bestaat dat mensen worden uitgebuit en het geld moeten afdragen", zegt de politie.

De politie roept mensen op nooit geld te geven aan bedelaars, maar te bellen naar de politie als ze bedelaars zien.