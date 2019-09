Windmolens veranderen 'skyline' Schagen: Kolhorners maken zich zorgen

KOLHORN - De windmolens die in de Waardpolder bij Kolhorn worden gebouwd, veranderen de 'skyline' van Schagen. Wie over de Valkkogerdijk van Sint Maarten naar Schagen rijdt, zag voorheen alleen twee kerktorens. Nu zijn ook duidelijk de eerste twee windmolens zichtbaar. Maar niet iedereen is hier blij mee.

Dat merkt onze mediapartner Noordkop Centraal op.

Er worden in de polder bij Kolhorn zes nieuwe windmolens gebouwd met een tiphoogte van 131 meter. De molens vervangen negentien kleinere windmolens. De oude molens hadden een totaalopbrengst van nog geen 5 megawatt. De nieuwe molens hebben dat vermogen per stuk.

Lees ook: Windmolenpark Waardpolder wordt vernieuwd: "De oude molens waren afgeschreven"

In Kolhorn wordt inmiddels wel flink geklaagd over de molens in aanbouw. "Wat is er gebeurd met het beschermd dorpsgezicht?", vraagt Karin Deijlen zich af. Het plan voor de bouw van de molens dateert uit 2015. In 2017 werd door de provincie de vergunning afgegeven.