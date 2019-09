22 kilo coke gevonden in woning in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - In een woning aan de IJdoornlaan heeft de politie woensdagavond een aanzienlijke drugsvangst gedaan.

In totaal werd er 22 kilo cocaïne gevonden in het pand. Ook vonden agenten een grote hoeveelheid cash aan. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

In de woning zijn ook twee Amsterdamse mannen van 25 en 34 jaar oud gearresteerd. Zij worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.