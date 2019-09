Aflevering 5 van Jouw Noord-Holland: Fietsen

NOORD-HOLLAND - Deze week staat Jouw Noord-Holland in het teken van de fiets. Noord-Hollanders springen graag op de fiets. Niet alleen voor de ontspanning, maar ook om naar het werk of het station te gaan. De provincie Noord-Holland stimuleert fietsen door te zorgen voor goede fietspaden langs provinciale wegen en voldoende fietsparkeerplaatsen bij bushaltes.

Ook worden gemeenten gestimuleerd om te zorgen voor een goede fietsinfrastructuur en doorfietsroutes. In Jouw Noord-Holland laat een gids ons op de Fietsroute OerIJ de bijzonderheden van het landschap zien, spreken we in Amstelveen en Oosthuizen met reizigers om te zien over de combinatie fietsen & openbaar vervoer en zoomen we in op de IJmond, een regio waar veel mensen dicht op elkaar wonen en werken. De bedrijvigheid is enorm en dat brengt veel woon-werkverkeer en zware transport met zich mee.

Dat en meer zie je deze week in Jouw Noord-Holland. Bekijk de aflevering hieronder:

Jouw Noord-Holland

