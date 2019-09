Mogelijk afscheid van 'De dikke drol van 3 ton' in Amstelveen

AMSTELVEEN - Veel Amstelveners hadden geen goed woord over de 'dikke drol van 3 ton' die op het Stadsplein werd geplaatst. Nu kunnen ze dan eindelijk weer opgelucht ademhalen, want ruim vier jaar na de onthulling van Armando’s kunstwerk 'Der Bogen', oppert huidig cultuurwethouder Raat (VVD) om het beeld te verplaatsen.

Het beeld, dat in de volksmond 'De Drol' wordt genoemd, kan al sinds de plaatsing de handen niet op elkaar krijgen. Vooral vanuit de VVD-fractie klinkt er nog weleens kritiek. Volgens RTV Amstelveen opperde fractievoorzitter Kees Noomen vorig jaar al om het kunstwerk met een prijskaartje van € 300.000,- in te ruilen voor de IAMsterdam-letters. Maar ook de Amstelveense dj Martin Garrix liet in 2015 zijn destijds twee miljoen twittervolgers weten dat er in zijn woonplaats een megadrollenregenboog was geplaatst.

Het idee van kunstwethouder Raat om eens te kijken naar een andere locatie voor het kunstwerk is goed gevallen binnen de Amstelveense gemeenschap. Veel Amstelveners zien het beeld, dat ook nog eens door radio 538 werd uitgeroepen tot lelijkste kunstwerk van Nederland, echter het liefst linea recta richting de vuilstort gaan.

Draagvlak voor cultuur

Op zijn blog vraagt Raat zich af of het kunstwerk wel bijdraagt aan het draagvlak voor cultuur in zijn gemeente. "Volgens velen doet het door de ligging tegen de fontein geen recht aan de omschrijving die het bij de onthulling kreeg: de 'toegangspoort van het Stadshart'. Twee jaar na de onthulling verkozen de luisteraars van Radio 538 het kunstwerk zelfs tot Lelijkste kunstwerk van Nederland. Deze prijs werd door de gemeente sportief in ontvangst genomen, maar het zet ook aan tot denken."

Volgens Raat is het tijd om de boog te verplaatsen. Hij gaat zodra de onafhankelijke Adviescommissie Beeldende Kunst is geïnstalleerd in de gemeente, het idee voorleggen.