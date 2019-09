Meer dan een miljoen dahlia's voor Bloemencorso Winkel: "Nu moet het gaan gebeuren"

WINKEL - De afgelopen weken hebben de verschillende corso-groepen in het dorp al hard gewerkt om de constructie van de praalwagens klaar te krijgen. Gisteravond kwamen de dahlia's binnen die de ontwerpen vorm en kleur moeten gaan geven. Met kratten te gelijk vlogen de bloemen richting de verschillende schuren. Ze hebben nog twee volle dagen voor de boeg

Wouter Buis van Corsogroep de Papflessen staat te glunderen in de grote hal waar de bloemen worden uitgedeeld: "Het moet nu gaan gebeuren. We gaan keihard aan de slag".

Zijn team heeft een wagen van 55 m2 te bekleden, krat na krat verdwijnt richting hun schuur. "We hebben vooral gele, zwarte en rode bloemen nodig. Het wordt de komende dagen vroeg op en laat naar bed". Verderop staan zijn collega 'Papflessen' witte bloemen in te laden.

Bussen vol

Bij Corsogroep '1tje toe' zitten de bussen al snel vol kratten gele en oranje dahlia's. Op hoog tempo worden de bloemen een paar honderd meter verderop weer uitgeladen. "We gooien de bloemen over in andere kratten. Daar krijgen ze wat meer lucht en zitten ze niet zo op elkaar", vertelt Robert van der Kraats.

De bloemen zijn dit jaar van hoge kwaliteit. Ze zijn stevig en komen droog aan en dat scheelt straks bij de verwerking: "We hebben ze ook wel eens gehad dat het bijna pap is. We gaan vanavond meteen beginnen met konten", zegt Van der Kraats, "We halen het groene stengeltje eraf zodat de bloem mooi vlak is en goed plakt straks"

De groep heeft dit jaar een ontwerp van 330m2, er zijn dus nogal wat bloemen nodig. "Wat het ontwerp is, houd ik nog even geheim. Dan moeten de mensen zondag maar komen kijken bij de Bloemencorso"