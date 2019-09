Tien AZ'ers pakken punt in Servië: 2-2 tegen Partizan Belgrado

BELGRADO - AZ heeft in de Europa League een zwaarbevochten punt overgehouden aan het uitduel met Partizan Belgrado. De Alkmaarders moesten vanaf de 27e minuut met tien man verder, maar hielden het in de Servische hoofdstad op 2-2.

Calvin Stengs maakte in de 12e minuut na een fraaie aanval van AZ het openingsdoelpunt. Een kwartier later lagen de kaarten ineens anders toen rechtsback Svensson voor het onreglementair afstoppen van een doorgebroken speler de rode kaart kreeg. De gelijkmaker viel kort voor rust: Bibras Natcho benutte een penalty.

De Serviërs kwamen in de tweede helft op 2-1 door opnieuw Natcho. Uit een snelle aanval maakte Myron Boadu in de 66e minuut de 2-2 voor de ploeg van trainer Arne Slot. Die stand wist AZ met veel pijn en moeite vast te houden.

De andere wedstrijd in groep L tussen Manchester United en FC Astana eindigde in 1-0. De Engelsen zijn 3 oktober in Den Haag de tegenstander van AZ.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens (Hatidiakos/54), Wijndal; Midtsjö, De Wit, Koopmeiners; Stengs (Clasie/84), Boadu en Idrissi (Sugawara/31)