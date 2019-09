Grote hooiberg in brand in Alkmaar: rook trekt over de A9

ALKMAAR - Er is brand ontstaan in een grote stapel strobalen langs de Kanaalweg in Alkmaar. Het verkeer op de A9 kan mogelijk last hebben van de rook die daarbij vrijkomt, zo meldt de Veiligheidsregio.

De stapel vloog even na 22.00 uur in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op een grotere berg hooibalen.

Kraan

Om de vlammen beter te kunnen bestrijden, laat de brandweer een kraan komen die de berg hooi uit elkaar kan trekken.

Volgens een getuige gaat het vermoedelijk nog uren duren voordat het vuur definitief geblust is. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.