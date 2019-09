Betonmixer met telekraan uit Heerhugowaardse sloot gevist

HEERHUGOWAARD - De betonmixer die vanmiddag in Heerhugowaard door een fietsbrug zakte en in een sloot belandde, is vanavond onder veel belangstelling geborgen. Met een telekraan werd het gevaarte uit het water gevist, waarbij de wagen enige tijd verticaal in de lucht hing.

De chauffeur van de betonmixer wilde op het kruispunt van de Rustenburgerweg met de Oosttangent het daargelegen fietsbruggetje passeren, maar hield er geen rekening mee dat het bruggetje het gewicht van zijn wagen niet kon dragen.

Met alle gevolgen van dien: de betonmixer zakte door de brug en belandde met z'n kont in het water. De bergingsoperatie van vanavond kon op veel belangstelling rekenen. Aan weerszijden van de sloot sloegen zo'n honderd mensen de spectaculaire berging gade, aldus NH-verslaggever Matthijs Gemmink.

Harde klap

Heerhugowaard Centraal meldde eerder vandaag dat de mixer achteruit de brug zou zijn opgereden, maar volgens getuigen reed de wagen juist vooruit. Sommige buurtbewoners hoorden een harde klap, maar wisten niet waar het geluid vandaan kwam. Anderen hebben de chauffeur herhaaldelijk langs zien rijden, en vermoeden daarom dat hij ergens naar op zoek was.

"De Rustenburgerweg wordt daar onderbroken", vertelt verslaggever Gemmink. "Vroeger was het wel een doorgaande weg, dus mogelijk is hij door de navigatie in de war geraakt."

