Friends-fans opgelet: nooit eerder vertoonde beelden in Noord-Hollandse bioscopen

NOORD-HOLLAND - How you doin'? Best goed, want speciaal voor het 25-jarig jubileum van de hitserie Friends is er een speciale avond in vijf Noord-Hollandse bioscopen. Op 20 oktober kunnen Friends-fans hun hart ophalen aan nooit eerder vertoonde beelden.

They were on a break, maar daar komt - 25 jaar na de eerste aflevering - tijdelijk verandering in. Speciaal voor de gelegenheid zullen er, naast de nieuwe beelden, ook iconische afleveringen en exclusieve interviews te zien zijn op het witte doek.

Filialen

'Oh... my... god..., waar moet ik dan zijn?', zul je nu vast denken. Fans van de zes vrienden kunnen terecht in de Vue-filialen in Alkmaar, Hilversum, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend.

De kaartverkoop start vanaf morgen. Denk wel aan je eigen bak popcorn, want je weet: Joey doesn't share food.