Oud-voetballer Jurgen Boon na ongeluk verder als golfer: "Wil nog steeds winnen"

SPAARNWOUDE - Een ongeluk met de mountainbike in 2006 veranderde het leven van Jurgen Boon uit Heemskerk volledig. Hij liep een dwarslaesie op en is sindsdien verlamd tot aan zijn borst. Op dat moment was hij lid van de Marechaussee en voetballer bij ADO'20.

Boon (47), op en top sportman, was in training voor een triatlon. En zoals hij alles serieus aanpakt, maakte hij ook van deze uitdaging geen half werk. "Ik was aan het werk en had een paar uurtjes over. Dus ik pakte de fiets en ging het bos in."

Dwarslaesie

Na een uitermate ongelukkige val naast een bruggetje zag hij meteen dat het mis was. "Ik zag mijn benen boven het water drijven." Na een revalidatie in Heliomare reed hij onder meer twee keer met de handbike achter elkaar de Alpe d'Huez op. Toch bleek het vervolg van zijn sportieve loopbaan op de golfbaan te liggen.

"Het is een prachtige sport die je elke keer weer uitdaagt. Je hebt natuurlijk niet de fysieke uitputting die ik met het voetbal of op de fiets had, het is meer een psychologische aangelegenheid. De ene dag kan het geweldig gaan, de andere dag sla je geen bal goed. Het is constant zoeken naar de perfectie. Het is frustrerend én fascinerend."

'Wil nog altijd winnen'

Net als in alle andere sporten die hij beoefende, wil hij ook hierin de beste zijn. "Ja, dat is mijn karakter. Ik wil winnen. Dat is door mijn ongeluk niet veranderd."