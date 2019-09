Hoofddorper (40) hoort tien jaar cel eisen voor drugshandel, witwassen en wapenbezit

HOOFDDORP - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar cel geëist tegen een 40-jarige Hoofddorper voor deelname aan een criminele organisatie die zich zou bezighouden met drugshandel en witwassen. Bovendien wordt de man, net als twee handlangers uit Bunschoten en de Dominicaanse Republiek, verdacht van verboden wapenbezit.

De FIOD kwam de organisatie op het spoor nadat de Dominicaan met 50.000 euro aan contanten op zak via Schiphol Nederland probeerde binnen te komen.

Designkleding, horloges en xtc

Het witwasonderzoek dat volgde leidde de recherche naar een woning in Hoofddorp. Daar werd nog meer contant geld aangetroffen, maar ook designkleding ter waarde van 20.000 euro, Rolex-horloges en een vuurwapen. In verborgen compartimenten in de auto werd bovendien vijftien kilo xtc-pillen aangetroffen. Zowel de woning als de auto stond op andermans naam.

Lees ook: Drie mannen opgepakt voor invoer tien kilo cocaïne en drugsbezit

Justitie verdenkt het trio ervan plannen te hebben gemaakt om een grote partij cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar Canada te smokkelen. Volgens de officier waren ze van meer markten thuis: "Met elkaar regelen ze de handel in uiteenlopende harddrugs, waaronder cocaïne, mdma, lsd en fentanyl. Ook zouden ze vrouwen hebben geronseld om drugs en geld te smokkelen."

Corrupte douanier

"Kennelijk beschikt de organisatie over contacten en kennis, waardoor het voor hen mogelijk is grote hoeveelheden drugs van de ene kant van de wereld naar de andere te laten smokkelen." De mannen zouden onder meer een corrupte Canadese douanier en een baas van een Braziliaanse favela in hun netwerk hebben.

De 40-jarige Hoofddorper hoorde met tien jaar cel de zwaarste straf tegen zich eisen. Tegen de 26-jarige man uit Bunschoten is zes jaar cel geëist, tegen de 46-jarige Dominicaan vijf jaar. De uitspraak volgt vermoedelijk over twee weken.