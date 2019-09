'Hoge' temperaturen tijdens Dam tot Damloop: "Dat kan wel pittig worden"

ZAANDAM - Zondag wordt het zo'n 23 graden, blijft het zeker tot in de avond droog, staat er een matige wind en krijgt de zon genoeg ruimte: klinkt als de ideale nazomerdag. Voor deelnemers aan de Dam tot Damloop zijn het echter niet de ideale omstandigheden om een flink eind te gaan rennen.

"Ik denk inderdaad wel dat het vrij warm voor ze gaat worden", vertelt weerman Jules Geirnaerdt. "De luchtvochtigheid ligt ook boven gemiddeld. Als amateur doe je ongeveer anderhalf uur over de tien Engelse mijl en dat is best lang in zulke omstandigheden."

De dag begint aanvankelijk zonnig. Om 11.00 uur, als de wedstrijdlopers van start gaan, is het een graad of 19. Later verdwijnt de zon achter de wolken, maar stijgt de temperatuur nog een paar graden extra. Bovendien hebben de renners grotendeels wind mee. Klinkt gunstig, maar "het is beter om een windje in je gezicht te hebben, want dan koel je nog een beetje af", aldus Jules.

Volgens de organisatie van de Dam tot Damloop kan een hardloper al oververhit raken bij zo'n 18 graden. Deelnemers moeten voor zondag dus extra goed op hun lichaam letten en voorzorgsmaatregelen nemen. "Draag bijvoorbeeld lichte, ademende kleding, bescherm jezelf tegen de zon, wissel water af met sportdrank om je zouten aan te vullen en pas je tempo aan."

Organisator Le Champion maakte onderstaande voorlichtingsvideo over hitte tijdens hardlopen:



Hoe anders was dat vorig jaar, toen het een koud, winderige en regenachtige editie was. Renners werd toen zelfs geadviseerd om voor de start een poncho te dragen tegen de regen en meteen na de finish weer een droog shirt aan te trekken om onderkoeling te voorkomen.

Bekijk hier de compilatie van vorig jaar, waarin goed te zien is dat het weer niet optimaal was:



