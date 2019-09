LHBTI krijgt een gezicht in West-Friesland: "Niet meer verstoppen"

HOOGWOUD - In de Museumboerderij West-Frisia in Hoogwoud worden vandaag foto's gemaakt van LHBTI-ers uit West-Friesland, die geëxposeerd worden tijdens de Regenboogweek vanaf 6 oktober. "We willen ze letterlijk en figuurlijk een gezicht geven binnen deze regio", vertelt Esther de Best, beheerder van de boerderij.

Het organiseren van de expositie heeft een plattelandsinsteek, een specifiek doel in de regio van West-Friesland en in Hoogwoud. "Want om hier uit de kast te komen, schijnt nog niet zo makkelijk te zijn. Het is een heel ander verhaal dan in de stad", vertelt Esther. "Daar zie je het meer in het straatbeeld. Hier in Hoogwoud zie je niet zo snel twee mannen hand in hand lopen. Het is hier meer verstopt."

LHBTI

De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender- en intersekse personen.

Een gezicht krijgen

En dat is precies de reden wat deze expositie teweeg moet brengen: "We willen het een gezicht geven, letterlijk en figuurlijk. We willen het meer in beeld brengen. Ook hier moet het normaal zijn."

Liefde voor iedereen

Het idee van de foto's is geïnspireerd op het leven van Adriaan Donker. Hij woonde vroeger in de boerderij en iedereen was er welkom. "Het maakte voor hem niet uit wie je was", vertelt Esther. "Deze expositie hier perfect bij aan. Liefde en waardering voor ieder mens."

De foto's die vandaag gemaakt worden, worden tentoongesteld in de museumboerderij Hoogwoud tijdens de Regenboogweek West-Friesland. De expositie krijgt de naam 'Jij bent mij lief zoals je bent' en is van 6 tot en met 13 oktober te zien.

Daarna worden de foto's eigendom van de gemeente en zullen ze gebruikt worden in de bewustwording en communicatiemiddelen rondom het thema LHBTI. "Wethouder Simon Boersma staat bijvoorbeeld ook op één van de foto's, daar zijn we erg blij mee."