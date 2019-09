Lille-supporters mishandelden agenten op station Strandvliet in Amsterdam

AMSTERDAM - Zes supporters van de Franse voetbalclub Lille zouden volgens het Openbaar Ministerie agenten hebben geschopt en geslagen tijdens de ongeregeldheden op station Strandvliet in Amsterdam Zuidoost.

Ook zouden ze afgelopen woensdag straatmeubilair, prullenbakken, stenen en vuurwerk naar de Mobiele Eenheid hebben gegooid. Meerdere agenten raakten hierdoor gewond.

Lees ook: Ruim driehonderd voetbalsupporters van Lille opgepakt op metrostation in Amsterdam

In totaal werden er die middag 303 supporters opgepakt en in GVB-bussen naar verschillende cellencomplexen overgebracht. De meeste Fransen zijn in de loop van de avond weer vrijgelaten. Eén van het moest wel 340 euro betalen omdat hij een agent had bespuugd.

Snelrechter

Van de zes verdachten van geweldpleging moeten er vier later voor de rechter komen. De twee andere supporters staan aanstaande maandag op een snelrechtzitting bij de Amsterdamse politierechter.