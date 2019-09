Begin van het einde voor Grand Café Koekenbier: "Er zal wel een traantje vloeien"

ALKMAAR - Het is een begrip in Alkmaar en omgeving, maar het einde nadert nu toch echt voor Grand Café Koekenbier. Menig Alkmaarder heeft mooie herinneringen aan het café dat een geschiedenis heeft die teruggaat tot 1941. Op 1 december sluiten voorgoed de deuren, maar niet zonder nog een paar keer het dak eraf te dansen. Komende zaterdag wordt het eerste feest gegeven.

Voor organisator Chrissie van Doornum heeft Koekenbier een speciaal plekje in haar hart. "Mijn hele leven is verweven met Koekenbier. Maar iedereen die hier weleens geweest is, heeft mooie verhalen van een bruiloft of een mooi feest dat hier is gegeven. De sfeer is hier heel goed. Ons team voelt ook als een grote familie. Helaas wordt de familie wel uit elkaar gerukt, dat doet wel heel erg veel pijn."

Traantje

Het pand wordt uiteindelijk gesloopt om plaats te maken voor appartementen. "Het is niet zo dat de tent niet meer draaide", vertelt Van Doornum. "Het zijn toch hogere machten. Wellicht dat er nog een horecagedeelte in komt, maar dat is nog even afwachten. Jammer is het wel. Bij de sluiting zal wel een traantje vloeien."

Voordat het zover is, krijgen klanten de tijd om afscheid te nemen. Zaterdag wordt het eerste feest gegeven waarbij er maar liefst vijf dj's komen draaien. Ook wordt op 3 oktober het toneelstuk 'De Minnaar van Harold Pinter' opgevoerd. Ook komt de band The Sting in november naar het café en komt de Alkmaarse Big Band langs.