Man (21) met vuurwapen opgepakt in Amsterdam

AMSTERDAM - Agenten hebben in Amsterdam een 21-jarige man opgepakt die een vuurwapen in zijn broeksband had.

Ze kregen de man maandagavond in het vizier vanwege opvallend rijgedrag op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. Hij kreeg een stopteken en kon zich niet legitimeren. Hij wilde vervolgens de benen nemen, waarop hij werd aangehouden.

Het vuurwapen was voorzien van patronen, meldt de politie. Naast vuurwapenbezit, reed de man ook zonder autogordel en had hij geen rijbewijs. De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog zeker veertien dagen in de cel.