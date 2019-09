FNV dreigt met nieuwe acties op Schiphol, deze keer bij brandstofleverancier

SCHIPHOL - Vakbond FNV dreigt met nieuwe acties op Schiphol. Deze keer niet van grondpersoneel of cabinepersoneel van KLM, maar van medewerkers van het bedrijf dat de brandstof levert op de luchthaven, Aircraft Fuel Supply.

Vandaag liepen cao-onderhandelingen met het bedrijf vast, stelt FNV. De bond zegt nu dat er mogelijk acties komen als het bedrijf niet over de brug komt voor maandag 18.00 uur. Hoe de acties eruitzien, weet FNV nog niet.

De bond en het bedrijf hebben anderhalf jaar onderhandeld en FNV wil een verhoging van de salarissen met 3,5 procent per 1 januari 2019 en 3,5 procent per 1 januari 2020 in een tweejarige cao.

Zwaar werk

Ook zou een onafhankelijke deskundige de functies bij Aircraft Fuel Supply moeten vergelijken met soortgelijke bedrijven zoals KLM en Vopak. Daarnaast eist de vakbond een medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarin vooral de werkdruk wordt onderzocht. De bond wil dat leeftijdsdagen behouden blijven "om het zware werk vol te kunnen houden".