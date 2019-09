Nieuwedieper (25) veroordeeld voor bezit honderden kilo's illegaal vuurwerk

DEN HELDER - Een 25-jarige man uit Den Helder is door de rechtbank veroordeeld voor het in bezit hebben van honderden kilo's illegaal vuurwerk. Hij heeft hiervoor een taakstraf van 120 uur gekregen.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Het zou gaan om 22 'flowerbeds', grote dozen met geschakeld vuurwerk.

De Nieuwedieper werd in 2017 in Spaarndam samen met drie medeverdachten aangehouden. Eén daarvan, een 37-jarige Duitser, is door de rechtbank al veroordeeld. Hij moet een geldboete van 2.000 euro betalen.

De andere twee mannen uit Beverwijk moetenzich later dit jaar verantwoorden.