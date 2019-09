Haarlemmers Hans en Blanche eisen maatregelen: "Al negen keer schade door vrachtwagens"

HAARLEM - Opnieuw was het raak deze week. Een vrachtwagen reed zich klem onder de woning van Hans en Blanche Hilterman in de Haarlemse Banckertstraat. Een enorme dreun met flinke schade. Het is nu al de negende keer in vijf jaar dat een voertuig zich onder hun voeten vastrijdt.

"Ik wil eigenlijk van die kettingen ophangen, zoals je dat ook bij tunnels ziet. Maar dat mag niet van de gemeente en de schade wordt dan ook nog eens op mij verhaald", vertelt Hans Hilterman. Hij en zijn vrouw Blanche zijn maandag ontzettend geschrokken toen een vrachtwagen zich klem reed onder hun woning. "Alsof er een bom op je huis valt, verschrikkelijk", aldus Blanche.

In de doorgang onder hun woning is de schade goed te zien. Er staan wel waarschuwingsborden voor de vrachtwagens, maar de bestuurders schatten de hoogte blijkbaar nog wel eens verkeerd in. Ze mogen onder de woning laden en lossen, zo geven andere blauwe borden langs de straat aan. Hans en Blanche wonen namelijk tussen een aantal winkels.

Op de tafel in hun woonkamer ligt een dossier vol brieven en foto's die ze de afgelopen jaren naar de gemeente hebben opgestuurd. "Maar de gemeente doet niets", vertelt Blanche. Ze wijst op de scheuren in de vloer. Ook die zouden door de harde klappen zijn veroorzaakt.

Bekend bij de verzekering

"Zoals maandag weet je wie het gedaan heeft, maar heel vaak rijden ze door. Dan kom je terug van je werk en dan is het 'hé, daar zit weer een scheur', dan is de schade op niemand te verhalen." Over verhuizen denken ze niet. "Ik ben hier in dit huis geboren. Ik blijf hier wonen, maar het is iedere keer wel altijd een gedoe met al die administratie en mensen die de schade weer moeten komen bekijken", vertelt Blanche. "Als ik mijn verzekering bel en ik zeg mijn naam, dan weten ze al meteen hoe laat het is", vult Hans aan.

Oplossing

Ze hopen dat de gemeente actie gaat ondernemen. "Eerst moeten die blauwe borden, die aangeven dat de vrachtwagens hier mogen laden en lossen, weg. En dan gewoon een paar borden neerzetten met 'verboden voor vrachtwagens'", aldus Hans. Hij stelt dat de voertuigen ook via andere straten de wijk in en uit kunnen rijden en op andere plaatsen kunnen laden en lossen.

De gemeente Haarlem kon donderdag nog niet reageren op de kwestie. Hans en Blanche moeten dus nog even wachten op een antwoord. "Nu zitten we nog gezellig hier, maar wie weet zitten we volgende week wel beneden op de stoep."