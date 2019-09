Hectisch begin van avondspits: ongeluk, autobrand en dichte spitsstroken

NOORD-HOLLAND - Door uiteenlopende gebeurtenissen op de snelwegen rond Amsterdam, komt de avondspits daar vanavond bijzonder vroeg op gang. Zo staat er op de A5 een auto in brand, is op de A9 richting Alkmaar een ongeluk gebeurd en zijn op diezelfde snelweg in beide richtingen de spitsstroken dicht.

De brandende auto staat ter hoogte van knooppunt Raasdorp. Omdat de hoofdrijbaan is afgesloten, kom je ter hoogte van IJmuiden in een file van drie kilometer terecht. De vertraging bedraagt circa een kwartier.

Op de A9 richting Alkmaar staat een file van twee kilometer door een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp. Om de hulpdiensten de ruimte te geven zijn twee rijstroken afgesloten. Ook de file op de A1 bij knooppunt Diemen wordt veroorzaakt door een ongeval.

Technische storing

Bovendien zijn op diezelfde A9 tussen Rottepolderplein en knooppunt Velsen in beide richtingen de spitsstroken dicht. De oorzaak is een technische storing. Hoe lang dat nog gaat duren, is niet bekend.

