Plannen voor aankomend weekend? Houd rekening met deze Dam tot Damloop-afzettingen

AMSTERDAM - De Dam tot Damloop, die zondag op het programma staat, gaat dwars door Amsterdam-Noord en Zaandam. Hierdoor zijn er verschillende wegen slecht tot niet bereikbaar voor doorgaand- of bestemmingsverkeer. NH Nieuws heeft uitgezocht welke wegen dit weekend beter gemeden kunnen worden.

In totaal zijn er 53 afzettingen om rekening mee te houden, maar niet elke straat is beide dagen niet bereikbaar. Op de site van gemeente Zaanstad is een gedetailleerd overzicht te vinden van de afgezette wegen in de beide steden.

Lees ook: Winkeliers zien mogelijkheden in Dam tot Damloop: "Toilet wordt mijn verdienmodel"

De start van het sportevenement begint op de Prins Hendrikkade, deze is dan ook vanaf zaterdagavond tot zondagochtend afgezet. Na het middaguur zal de straat weer begaanbaar zijn.

Lees ook: Zelf rennen of alleen aanmoedigen? Zo kom jij het beste bij de Dam tot Damloop

De Dam zal zaterdagavond en zondag afgezet zijn, zondagavond is deze weer toegankelijk. De finish van de Dam tot Damloop is zoals ieder jaar weer op de Peperstraat in Zaandam, die dan ook het gehele weekend niet bereikbaar is voor verkeer.

Bewonersbrief

De Schepenbuurt in Zaandam zal gebruikt worden voor de pendelbussen die de deelnemers van het sportevenement vervoeren. De buurt zal hierdoor afgezet worden. Bewoners zullen wel de buurt mogen betreden op vertoon van een bewonersbrief. Ook de bewoners van de Brusselstraat en Veldvliegerweg in Zaandam moeten een bewonersbrief laten zien. Door de afzettingen zijn de straten alleen via de Laan der Vrijheid bereikbaar.

Volg alles rond de Dam tot Damloop

46.000 hardlopers gaan zondag 22 september weer van start voor de 35ste editie van de Dam tot Damloop. NH Nieuws doet in aanloop naar het evenement uitgebreid verslag met verhalen en video's. Volg alle verhalen via nhnieuws.nl/damloop