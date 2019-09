Aanleg HOV door 't Gooi en bomenkap Anna's Hoeve lijden niet onder stikstofuitspraak

HILVERSUM - De aanleg van de HOV-busbaan door Hilversum en de daarvoor geplande bomenkap rond Anna's Hoeve gaan, ondanks alle perikelen over de nieuwe regels voor de uitstoot van stikstof, gewoon door. Dat bevestigt de provincie Noord-Holland.

Afgelopen week werd bekend dat zeker 650 Noord-Hollandse projecten worden getroffen door de strengere stikstofregels na de uitspraak van de Raad van State. Projectontwikkelaars mogen geen gebruik meer maken van bepaalde compensatie.

Lees ook: Duizenden bomen opgeofferd voor 'overbodige' weg Anna's Hoeve: "Eeuwig zonde"

Volgens de provincie hebben de strengere regels geen invloed op het HOV-project en de bomenkap. Dat komt omdat het plan al onherroepelijk is en er geen gebruik is gemaakt van de compensatieregels. Bovenal is de toename van stikstof in de Natura 2000-gebieden al nihil, omdat Anna's Hoeve en Monnikenberg geen Natura 2000-gebieden zijn en de gebieden die dat wel zijn op relatief grote afstand liggen.

Rechtszaak om bomenkap

Niets lijkt de plannen daarom nog in de weg te staan. De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve (VBAH) stapte eerder naar de voorzieningenrechter om te bomenkap tot uitstel te dwingen, omdat leefgebieden van diersoorten in de knel zouden komen. De rechter veegde dat bezwaar van tafel, onder meer omdat de werkzaamheden geen vertraging mogen oplopen.

De voorbereidingen op de bomenkap - de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de HOV-busbaan - starten waarschijnlijk nog deze maand. De bomenkap start over ongeveer vier maanden.