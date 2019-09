Apparatuur en materiaal gevonden om drugs te maken in woning Grootebroek

GROOTEBROEK - De politie heeft gisteravond een 31-jarige man uit Wognum, een 38-jarige man uit Grootebroek, en een 29-jarige vrouw uit Zwaag aangehouden bij een woning aan de Abdij in Grootebroek. Agenten troffen daar materialen en apparatuur aan die gebruikt kon worden voor het produceren van drugs.

De politie is gisteravond naar de woning gegaan nadat zij werden getipt dat er dingen gebeurden 'die niet helemaal zuiver zouden zijn'.

Spullen aangetroffen

Een politiewoordvoerder geeft aan dat er in ieder geval dingen zijn aangetroffen die gebruikt kunnen worden om drugs te maken. "Er is apparatuur gevonden en materialen. Vooralsnog is er nog geen drugs zelf gevonden, maar wel de spullen om het te maken en dat is ook strafbaar."

Vandaag verhoord

In de woning waren drie mensen aanwezig die zijn aangehouden. Zij worden volgens de politie vandaag verhoord. Het is niet bekend of zij ook de bewoners zijn van het huis.

Onderzoekers van de Forensische Opsporing zijn nog bezig met onderzoeken welke soort drugs er gemaakt kon worden. "Dat is nu nog niet duidelijk", aldus de politie.