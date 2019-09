Vrachtwagen verliest evenwicht op rotonde in Haarlem en blokkeert weg

HAARLEM - Een vrachtwagen is vanochtend op een rotonde op de Pijlslaan in Haarlem op zijn zij gekanteld. De weg is hierdoor geblokkeerd.

Tijdens het nemen van de bocht begon de lading te schuiven en kwam het achterste gedeelte van de vrachtwagen op zijn kant terecht. Een deel van de lading viel vervolgens uit de wagen.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer volledig toegankelijk is.