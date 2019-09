De Peiling: Sta permanente bewoning van vakantiehuisjes toe om het woningtekort op te lossen

NOORD-HOLLAND - De woningnood is groot in Nederland. Voor een huurhuis sta je jaren op de wachtlijst en door de gestegen huizenprijzen is kopen voor lang niet iedereen een optie. Lossen we die problemen op door permanente bewoning van vakantiehuisjes toe te staan?

Woningnood

De bevolking groeit, onder meer door migratie, en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Ook neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Er is een schreeuwend tekort aan woonruimte. Per jaar zouden er 75.000 nieuwe woningen moeten worden bijgebouwd om aan de stijgende vraag naar huizen te voldoe, maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald.

Vakantiewoningen

Nederland telt een flink aantal vakantiewoningen. Volgens cijfers van het CBS staan er op vakantieparken zo'n 200.000 recreatiewoningen. Daarnaast staan er nog zo'n 75.000 huisjes in het buitengebied. Recreatiewoningen mogen meestal niet permanent bewoond worden. Landelijk beleid is er niet. Gemeenten bepalen daar de regels voor.

