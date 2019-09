Rechtbanken en advocatenkantoren hangen vlaggen halfstok om liquidatie Wiersum

NOORD-HOLLAND - Gerechtsgebouwen en advocatenkantoren hangen massaal hun vlag halfstok na de moord op advocaat Derk Wiersum.

De Nederlandse Orde van Advocaten riep advocatenkantoren en gerechtsgebouwen gisteren op om donderdag de vlag halfstok te hangen. Op die manier wil de orde de woensdag doodgeschoten raadsman Derk Wiersum herdenken.

"Deze gebeurtenis is naast een persoonlijk drama ook een ernstige bedreiging van onze rechtsstaat", verklaren de rechtbanken. "Het is van groot belang dat advocaten, officieren en rechters hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen."

Halfstok

Onder andere de rechtbank in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem hebben hier gehoor aangegeven. "Iedere advocaat moet zonder angst of terughoudendheid kunnen werken en daarbij de belangen van zijn of haar cliënt kunnen behartigen", laat een van de kantoren in Amsterdam weten.

Gisteravond was er ook op digitale reclameborden op 27 stations in Amsterdam een bericht van de Amsterdamse Orde van Advocaten te lezen. "Wij blijven veerkrachtig, zullen niet voor geweld wijken en weten ons gesteund door rechterlijke macht, Openbaar Ministerie en de burgemeester."