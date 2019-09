Belangrijke afdelingen Dijklander Ziekenhuis tijdelijk dicht voor invoer patiëntendossier

HOORN - Voor de invoer van het nieuwe elektronische patiëntendossier wordt er op 31 oktober en 1 november tijdelijk een 'noodrooster' ingevoerd bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend. Mensen die op deze dagen naar de spoedeisende hulp, intensive care, eerste hart hulp of verloskunde moeten, zullen worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

"Maar als er grote spoed is of er zijn patiënten met levensbedreigende situaties, dan kunnen die gewoon bij ons terecht", aldus een woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis.

De invoer van het elektronisch patiëntendossier (EDP) begint donderdag 31 oktober om 08.00 uur en duurt tot vrijdag 1 november rond 13.00 uur in de middag. "Het is een enorme klus. Er moet ruim tien jaar aan patiëntengegevens worden overgezet en dat vraagt om een aangepast rooster voor die dag", aldus de woordvoerder van het ziekenhuis.

Geen geplande operaties en spreekuren

Gedurende de invoer worden er geen geplande operaties uitgevoerd en zullen er geen spreekuren plaatsvinden in de poliklinieken in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Voor patiënten die al in het ziekenhuis liggen gaat alles gewoon door en zullen behandelingen handmatig bijgehouden worden en later worden ingevoerd.

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, destijds Westfries Gasthuis, was in 2012 de eerste in Nederland die met het elektronisch patiëntendossier ging werken. Maar het maatwerksysteem is verouderd. Gezien de fusie tussen de ziekenhuizen van Hoorn en Purmerend worden de systemen nu gelijk getrokken zodat beide locaties beter kunnen samenwerken.