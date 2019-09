Heerhugowaarder stuurt baardolie naar koning en krijgt reactie

HEERHUGOWAARD - Nederland is in de ban van de baard van koning Willem-Alexander. De rode stoppels van de koning werden de laatste weken steeds voller en met Prinsjesdag was het zeker: de koninklijke baard is een blijvertje. De Heerhugowaardse Bas Pisa, baarddrager, baardambassadeur en maker van baardproducten, volgde de vorstelijke groei vol enthousiasme en besloot de stoute schoenen aan te trekken wat van zijn baardproducten naar het koningshuis te sturen.

"De koninklijke baard was groot nieuws in baardland", vertelt Bas tegen NH nieuws. "Mensen vroegen zich sinds de kroning al af wanneer onze koning een echte vent ging worden en zijn baard zou laten staan."

Ongeschoren koning

De eerste kiekjes van een ongeschoren Willem-Alexander waren flink genieten voor Bas. "Toen kwam het gesprek echt op gang: moeten er nieuwe munten worden geslagen? En de postzegels? Hoe lang durft hij hem te laten groeien?"

Sommige klanten van Bas daagden de baardman uit om wat van zijn producten naar het koningshuis te sturen. "Zoiets moet je met mij niet proberen, want dan doe ik het ook", lacht Bas. Dus ging de Heerhugowaarder op zoek naar een manier om de koning te bereiken. Uiteindelijk vond hij een adres en stuurde een brief met wat vleierij en een pakketje met baardolie.

Dromen van een brief

Het duurde even, maar na drie weken werd Bas z'n geduld beloond met een brief van de persoonlijke assistent van de koning en koningin. Met een vriendelijk bedankje voor de verzorgingsproducten. "Super tof! Ik had het niet meer verwacht. Natuurlijk droomde ik stiekem van een brief van de koning zelf waarin hij vertelt hoe blij hij met de spullen is en dat Maxima er helemaal wild van wordt. Maar dit is ook al heel mooi."

Hofleverancier

Bas geeft wel aan te twijfelen of Willem-Alexander daadwerkelijk zijn spullen gebruikt. "Ik kan me voorstellen dat ze zoiets niet zomaar doen. Er zijn genoeg mensen met kwade bedoelingen. Maar ik hoop het wel. Het zou niet verkeerd zijn om 'hofleverancier' en een kroontje op mijn producten te kunnen zetten."