Whitney Houston komt naar AFAS Live als hologram

AMSTERDAM - Fans van Whitney Houston krijgen nog een kans om de overleden zangeres te zien optreden. De hologramshow 'An Evening With Whitney' gaat op tour en is op 13 maart 2020 bij te wonen in Afas Live in Amsterdam.

Dat heeft de productiemaatschappij BASE Hologram bekendgemaakt. De tour in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgebreid met optredens in meerdere Europese landen, Mexico en Noord-Amerika.

De optredens worden verzorgd door een liveband met achtergrondkoor. Ook staan er dansers op het podium die het hologrampersonage zullen begeleiden.

Overleden

De Amerikaanse zangeres werd op 11 februari 2012 dood aangetroffen in de badkuip van haar hotelkamer in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar oud.