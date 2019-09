Weer valet parking-ellende op de luchthaven: bedrijf met noorderzon vertrokken

SCHIPHOL - Reizigers die deze week terugkwamen van hun vakantie op Schiphol zullen raar op hebben gekeken. Het valet parkingbedrijf waar zij hun auto aan hadden toevertrouwd was in geen velden of wegen te bekennen. De auto's van de vakantiegangers stonden niet klaar bij de luchthaven en het bedrijf was niet meer telefonisch te bereiken.

De politie heeft naar aanleiding van meldingen van gedupeerde klanten onderzoek gedaan bij het bedrijf. Hier vonden zij onder andere papieren en autosleutels. Begin deze zomer waarschuwde burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer al voor malafide valet parkingbedrijven. Lees ook: Valet Parking Schiphol: snelheidsboetes, foutparkeren en honderden kilometers op teller

De eigenaar van het valet parking-bedrijf heeft overigens de autosleutels en de auto’s niet meegenomen. Gedupeerde kunnen een rechtszaak tegen de eigenaar beginnen. Hun autosleutels kunnen ze ophalen bij het politiebureau.



💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003