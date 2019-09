Rechters en officieren krijgen extra bescherming in zaak Taghi

AMSTERDAM - Na de moord op advocaat Derk Wiersum zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Officieren van justitie en rechters die werken aan het liquidatieproces Marengo, de zaak tegen kopstuk Ridouan Taghi, worden extra beschermd.

Dat zei Fred Westerbeke, hoofdofficier van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie, woensdagavond bij Nieuwsuur.

Westerbeke vertelde dat er ook met Wiersum was gesproken over zijn veiligheid. Maar er waren geen aanwijzingen dat er een moordaanslag op hem gepleegd zou worden. 'Er was geen zodanige informatie dat dit zich zou kunnen voordoen', aldus Westerbeke. Er waren daarom geen aanvullenden maatregelen genomen bovenop de bescherming die betrokkenen in de zaak al kregen.

Lees ook: Politie doet oproep aan publiek na liquidatie advocaat: "Alle info kan ons helpen"

Dat de bende van Taghi betrokken is bij de aanslag op Wiersum is volgens Westerbeke "het belangrijkste scenario" voor het Openbaar Ministerie. Wiersum was advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces.