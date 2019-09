Revolver en munitie gestolen uit woning in Blaricum: dader staat op beeld

BLARICUM - Bij een woninginbraak aan de Voorboan in Blaricum zijn op 21 juni een vuurwapen, munitie en bankpassen gestolen. De verdachte wil vervolgens pinnen, alleen staat daar een camera. De politie maakt zich vooral zorgen om het gestolen wapen. "We weten niet wat ze daarmee van plan zijn", aldus de woordvoerder in Bureau NH.

De inbreker is via de achterkant van het huis door een openstaand raam gekropen. Het pistool dat is gestolen is een revolver en dat is een erg zorgelijke buit, aldus de politie. Het is het type Smith & Wesson .22.

Pinnen

Er zijn ook sieraden gestolen en creditcards. Met één van de passen wordt die avond iets na elf uur in Amersfoort gepind. "De man heeft zeer goed zijn best gedaan om zich te vermommen." Hij heeft een vilten, wollen jas aan.