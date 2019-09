Burgemeester wil meer (dummy)camera's in Beverwijk om criminaliteit tegen te gaan

BEVERWIJK - Martijn Smit, burgemeester van Beverwijk, hoopt in de toekomst met meer cameratoezicht de criminaliteit in de stad in te dammen. Dat zei hij tijdens de presentatie van het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan voor 2020-2024.

Ook in de zomer van 2018 plaatste Smit al elf camera's in het stadscentrum van Beverwijk. Met de nieuwe (mobiele) camera's - waaronder dummy's - hoopt hij een extra middel in handen te krijgen om ondermijning, geweld en overlast beter aan te pakken. Zoals in de Beverwijkse Pilotenbuurt, waarbij in en rond dat gebied al een reeks aan zware mishandelingen plaatsvond.

Lees ook: Burgemeester in gesprek met organisatie van protestmars tegen geweld Pilotenbende

Tekst loopt verder onder de video:



De vraag van NH Nieuws-verslaggever Dennis Mantz: De inzet van camera's is een zwaar middel dat u gebruikt. Het gaat ten koste van de privacy van mensen. Is daar wel voldoende draagvlak voor te vinden denkt u?

Tekst loopt verder onder de video:



Het Integrale Veiligheids- en Handhavingsplan voor 2020 en 2024 wordt eind oktober in de gemeenteraad behandeld.