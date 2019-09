Wie helpt het Alkmaarse trampoline-talent Thalissa naar het WK in Tokio?

ALKMAAR - De 11-jarige Thalissa Wijkstra uit Alkmaar zoekt hulp! Ze heeft drieduizend euro nodig voor haar reis naar Tokio. Daar mag ze in december mee doen aan het Wereld kampioenschap Trampoline voor de jeugd. Geselecteerd is de regerend Nederlands kampioene al, maar een ticket kan ze niet betalen.

Thalissa is bijna dagelijks te vinden op de trampoline in sporthal De Meent bij haar Alkmaarse club Triffis. De getalenteerde Alkmaarse werd afgelopen juni in Rotterdam voor de derde keer Nederlands kampioen in haar leeftijdsklasse. En ze is nu ook nog eens geselecteerd voor het WK in Tokio.

Vliegen en vrij zijn

"Ik train zes keer in de week, dertien uur in de week", verklaart Thalissa haar succes. "Ik kan gewoon lekker vliegen en vrij zijn", omschrijft ze haar gevoel bij het trampolinespringen. Dat ze mee mag doen met het WK is volgens haar trainer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van zijn pupil.

"Thalissa is echt wel een van de grotere talenten in Nederland. Het zou goed zijn als ze zich met de internationale top kan gaan meten", stelt trainer Sven Mooij van Triffis. "Nu nog zorgen dat het financieel gaat lukken." Want daar wringt de schoen.

Er is drieduizend euro nodig voor Thalissa's reis naar Japan. Geld dat haar familie niet heeft. Daarom is er een sponsorwebsite voor Thalissa gemaakt waar gedoneerd kan worden en trok haar beste vriendinnetje bij NH Nieuws aan de bel.

"Ik heb naar nieuwszenders een berichtje gestuurd of ze willen helpen", vertelt Nina van der Kolk (12) uit Egmond aan Zee. "Ook heb ik cupcakes gebakken en verkocht en lege flessen opgehaald." Daarmee heeft ze een paar honderd euro bij elkaar gesprokkeld. "Maar dat is nog niet genoeg."

Het WK Trampolinespringen in Tokio begint eind november. Namens Triffis Alkmaar worden vijf sporters afgevaardigd. Niamh Slattery (19) uit Heiloo en Roel Teillers (21) uit Oostzaan bij het WK senioren. Aansluitend is het WK junioren. Daar doen naast Thalissa ook Jordy Mol (17) uit Nibbixwoud en Lina Uljee (12) uit Alkmaar aan mee.