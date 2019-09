Burgemeester in gesprek met organisatie van protestmars tegen geweld Pilotenbende

BEVERWIJK - De burgemeester van Beverwijk gaat uiterlijk morgen in gesprek met de organisatie van een ophanden zijnde protestmars door de stad. Inwoners pleiten voor meer 'gereedschap', dat de gemeente in staat moet stellen om leden van de zogenoemde Pilotenbende van de straat te houden.

Via een video op Facebook worden Beverwijkers en Heemskerkers sinds dinsdag opgeroepen om deel te nemen aan de demonstratie die moet eindigen voor het stadhuis. Veel inwoners zijn het aanhoudende geweld zat, waarbij al tientallen jonge mensen door een bende zwaar werden mishandeld. Ze hopen nu met de actie landelijk aan de hekken te rammelen, om onder meer het jeugdstrafrecht op de helling te zetten.

Burgemeester Smit juicht iedere intentie voor meer veiligheid toe, zo zegt hij tegenover NH Nieuws. Maar of hij dit initiatief ook wil steunen is nog onzeker.

Gebiedsgericht werken, de inzet van meer (mobiel) cameratoezicht en een interactieve veiligheidskaart zijn instrumenten die onderdeel uitmaken van het Integrale Handhavings- en Veiligheidsplan 2020-2024 voor Beverwijk. Dat plan werd vandaag gepresenteerd.

De vraag van NH Nieuws-verslaggever Dennis Mantz: U schrijft in dat Veiligheids- en Handhavingsplan dat het aantal misdrijven in Beverwijk al onder het landelijke gemiddelde ligt. Tegelijkertijd hebben we het in Beverwijk al meer dan een jaar over een gewelddadige jeugdbende. Heeft u met dit plan ook een antwoord om de problemen in die vorm onder de knie te krijgen?

Het Integrale Handhavings- en Veiligheidsplan 2020-2024 wordt eind oktober in de gemeenteraad behandeld.