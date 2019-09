Heftige klappen: koerier wordt overvallen bij uitladen bus

AMSTERDAM - De beelden zijn heftig: in een video van Bureau NH is te zien hoe een koerier in zijn bus in Amsterdam-Noord aan het rommelen is, als mannen hem stiekem besluipen en aanvallen. De politie deelt in het opsporingsprogramma het signalement van de daders. "Ze hadden opvallende schoenen aan."

De twee gezochte mannen slaan het slachtoffer hard. De koerier is erg geschrokken, zegt de politie in Bureau NH, maar het letsel valt mee.

De mannen vluchten, zonder iets mee te nemen, uit de bus. "De overval is mislukt, maar we willen de daders wel vinden."

Signalement

Het gaat om een lichtgetinte man met dunne wenkbrauwen en een wat forsere man met een zonnebril en goudkleurig montuur. Bekijk de video voor de beelden.