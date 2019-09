Zandvoort snackt voor Oeganda: "Lekker, maar voelt ook wel een beetje krom"

ZANDVOORT - Etenstijd of niet, er wordt vandaag heel veel patat gegeten in Zandvoort. Duinaardappelpatat, geteeld op de zandgronden rond het circuit. Met de opbrengst van de verkochte zakken friet worden schrijfwaren gekocht voor een school in Oeganda.

Tegen drie uur is het al flink druk bij snackbar Fritures d'Anvers in het dorpshart. De zakken patat gaan als warme broodjes over de toonbank. In de zaak zijn de mannen van vriendengroep 'De Kluit' druk bezig met aardappelen snijden en frituren. Zij telen de aardappelen en wilden graag iets nuttigs doen met het overschot.

School in Oeganda

Ben Zonneveld is één van telers van de Zandvoortse duinaardappel. "In augustus telen we de aardappel. Het is een soort waar je verder niets bij moet doen, gewoon laten groeien en niet bewateren. Het regenwater zorgt daar wel voor."

Samen met zijn vrienden bedachten ze een goed doel en zo kwamen ze uit bij de broer van wethouder, én aardappelteler, Gert-Jan Bluijs. "Mijn broer woont in Mbale, midden in Oeganda en daar hebben we een school gebouwd. We gaan de opbrengst van vandaag gebruiken om schoolmiddelen als schriftjes en pennen te kopen."

'Smaakt naar duin en zee'

Een oudere Zandvoortse staat in de rij. "Ik ben hier speciaal voor naartoe gekomen, voor het goede doel. En de patat smaakt heerlijk." Een andere klant is ook te spreken over de grote zak friet in haar handen. "Het smaakt naar Zandvoort, naar de wind, de duinen, de zee, heerlijk." Maar toch voelt het een beetje dubbel, snacken voor arme kinderen in Afrika. "Ja, dat is wel een beetje krom."

Of de wethouder dan ook niet wat aardappelen mee kan nemen naar zijn broer in Oeganda? "Ik hoop wat pootaardappelen mee te kunnen nemen, maar dan moet ik ze nog wel even langs de douane zien te krijgen. Maar we gaan het proberen."