Deadline voor Brexit-uitzwaaimoment op losse schroeven: "Plan B is een andere datum"

WIJK AAN ZEE - Het is nog allesbehalve zeker of het Brexit-uitzwaaimoment op het strand van Wijk aan Zee op 31 oktober wel door kan gaan. Burgemeester Martijn Smit laat aan NH Nieuws weten dat de organisatie de deadline voor het veiligheidsplan niet heeft gehaald. "Ze hebben twee opties: óf ze moeten heel snel zijn met het plan, of er moet worden nagedacht over een andere datum."

Initiatiefnemer Ron Toekook bedacht een tijd terug dat het mooi zou zijn om op 31 oktober afscheid te nemen van Groot Britannië, dat die dag uit de Europese Unie stapt. Duizenden mensen meldden zich al aan via Facebook en Toekook voegde daad bij het woord: hij besloot een heus festival te organiseren.

Tenminste, als het zou lukken om alles vóór die tijd te regelen. De gemeente reageerde in eerste instantie enthousiast op de ideeën, maar burgemeester Smit vertelde vandaag aan NH Nieuws dat er nog wat zaken op losse schroeven staan. "De tijd gaat wel dringen, omdat we een veiligheidsplan nodig hebben."

Dat plan moet beoordeeld worden door de veiligheidsinstanties. "Het zou zonde zijn als ik negatieve adviezen krijg over de veiligheid, vervolgens de vergunning moet weigeren en dat het dan niet door kan gaan", aldus Smit. "Wat mij betreft is het mooier om iets meer tijd te nemen."

Volgens de burgervader betekent een andere datum prikken niet dat het evenement op z'n gat ligt. "Er wordt nog steeds hand in hand gewerkt, door organisatie en gemeente. Maar bij zo'n groot plan moeten we wel scherp oordelen. Alles moet op groen, anders gaat het niet door."

Organisator Toekook laat desgevraagd weten dat het veiligheidsplan juist vandaag is opgestuurd. "Maar de tijdlijn is inderdaad kort", zo geeft hij toe. "We zijn ons ervan bewust dat de burgemeester rekening moet houden met de veiligheidsadviezen. Maar ons plan is niet uitzonderlijk, en we hebben goed in kaart gebracht dat de hulpdiensten overal bij kunnen."

Als het aan de organisatie ligt, blijft een Brexit-uitzwaaimoment op 31 oktober dus plan A. "Absoluut. Een eventueel plan B wordt 31 januari, maar eerst maar eens voor plan A gaan."