Kruidvat in Zaandam overvallen door twee jongens: medewerker gewond

ZAANDAM - De Kruidvat aan de Langeweide in Zaandam is vanmiddag overvallen. Daarbij is een medewerker gewond geraakt. Het is nog niet bekend of er wapens zijn gebruikt of dat er iets is buitgemaakt.

De overval gebeurde rond 17.30 uur. "De daders, twee jongens, vluchtten op een scooter", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Het signalement van de jongens is niet duidelijk, behalve dat één een helm droeg en de ander mogelijk een muts.

Er wordt nu onderzoek gedaan door de politie. Getuigen laten weten aan NH Nieuws dat er ook wordt gezocht met een politiehelikopter.

De medewerker die gewond is geraakt, is gecontroleerd. Het is nog niet duidelijk wat de verwondingen zijn.