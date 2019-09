Man (54) op scootmobiel bewusteloos geslagen en beroofd in Haarlem

HAARLEM - Een 54-jarige Haarlemmer in een scootmobiel is vorige week slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De politie roept via Bureau NH getuigen op om zich te melden.

De man reed met zijn scootmobiel op donderdag 12 september rond 20.20 uur over het fietspad van het Eenhoornpad langs de Molenpas in Haarlem. Twee mannen kwamen hem tegemoet en één van hen sloeg het slachtoffer hard tegen zijn hoofd.

De man raakte buiten bewustzijn. Toen hij bijkwam, miste hij meerdere bezittingen.

Signalement

Volgens de politie zijn de daders twee mannen tussen de 22 en 26 jaar oud. Ze zijn lichtgetint, zo rond de 1.80 meter lang en spraken Nederlands zonder een accent. Beide mannen zouden een sportief en gespierd uiterlijk hebben. Een van hen droeg een blauw petje achterstevoren op zijn hoofd.